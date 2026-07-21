Les Matinées des Jeux de Société A la médiathèque La Route des Savoirs Lannemezan
mercredi 19 août 2026 · A la médiathèque La Route des Savoirs · Lannemezan
Informations pratiques
Lannemezan
Les Matinées des Jeux de Société
A la médiathèque La Route des Savoirs 273. rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 16:00:00
fin : 2026-08-19 18:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Venez découvrir de nouveaux jeux de société et partager ensemble un moment de convivialité !
Tout public, entrée libre.
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A la médiathèque La Route des Savoirs 273. rue Thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 13 50 mediatheque@mairie-lannemezan.fr
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English :
Come discover new board games and enjoy some fun together!
Open to all ages; free admission.
L’événement Les Matinées des Jeux de Société Lannemezan a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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