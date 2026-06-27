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AGENDA · Jaillans

Les Médié Jailles Jaillans

samedi 19 septembre 2026 · Jaillans

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
30 place de l’Eglise
Ville
26300 Jaillans
Département
Drôme
Tarif

Jaillans

Les Médié Jailles

30 place de l’Eglise Jaillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Plongez au cœur du Moyen Âge autour de l’église Sainte-Marie, édifice du XIe siècle classé monument historique depuis 1926, et laissez-vous emporter par une journée festive et immersive.
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30 place de l’Eglise Jaillans 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 36 27 60  amisdejaillans@gmail.com

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English :

Step back in time to the heart of the Middle Ages around the Church of Sainte-Marie, an 11th-century building that has been designated a historic monument since 1926, and let yourself be swept away by a festive and immersive day.

L’événement Les Médié Jailles Jaillans a été mis à jour le 2026-06-27 par Valence Romans Tourisme

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