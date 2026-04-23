Soupe au pistou Place de l’église Jaillans
Soupe au pistou Place de l’église Jaillans samedi 15 août 2026.
Jaillans
Soupe au pistou
Place de l’église Le Village Jaillans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Rejoignez-nous pour une délicieuse soirée sous le signe de la tradition et de la convivialité. Venez savourer notre fameuse soupe au pistou !
Réservation conseillée, plus d’infos à venir.
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Place de l’église Le Village Jaillans 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes cdfjaillans@gmail.com
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English : Soupe au pistou
Join us for a delicious evening of tradition and conviviality. Come and enjoy our famous pistou soup!
Reservations recommended, more info to come.
L’événement Soupe au pistou Jaillans a été mis à jour le 2026-04-23 par Valence Romans Tourisme