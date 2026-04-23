Soupe au pistou Place de l’église Jaillans

Jaillans

Soupe au pistou

Place de l’église Le Village Jaillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Rejoignez-nous pour une délicieuse soirée sous le signe de la tradition et de la convivialité. Venez savourer notre fameuse soupe au pistou !

Réservation conseillée, plus d’infos à venir.

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Place de l’église Le Village Jaillans 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes cdfjaillans@gmail.com

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English : Soupe au pistou

Join us for a delicious evening of tradition and conviviality. Come and enjoy our famous pistou soup!

Reservations recommended, more info to come.

L’événement Soupe au pistou Jaillans a été mis à jour le 2026-04-23 par Valence Romans Tourisme