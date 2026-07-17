Les MédiéJailles, Eglise Sainte-Marie – Place de l’église, Jaillans

Informations pratiques

Les MédiéJailles Samedi 19 septembre, 10h00 Eglise Sainte-Marie – Place de l’église Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:59:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:59:00+02:00

Plongez au cœur du Moyen Âge autour de l’église médiévale Sainte-Marie, joyau classé monument historique depuis 1926. Petits et grands pourront vivre une expérience immersive grâce à un riche programme d’animations : démonstrations de savoir-faire ancestraux (tonnelier, forgeron, luthier, broderie médiévale, dentelle, sculpture sur pierre…), théâtre d’ombres retraçant la légende de la Jaille, contes et danses médiévales, combats en armure, scénettes, campement d’époque, jeux traditionnels et rencontre avec plus de 50 artisanes et artisans locaux passionnés par l’univers médiéval. Une véritable invitation à remonter le temps dans une ambiance conviviale et familiale !

Eglise Sainte-Marie – Place de l’église rue de la Jaille 26300 Jaillans Jaillans 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04-75-48-83-99 https://www.facebook.com/LesAmisdeJaillans https://www.facebook.com/LesAmisdeJaillans Classée Monument Historique en 1926, l’église de Jaillans est attestée au XIIe siècle où elle englobait un prieuré bénédictin relevant de l’abbaye de Montmajour. L’église paroissiale de Jaillans, située au cœur du village, est remarquablement mise en valeur. Elle a conservé des éléments romans d’importance qui en font une des églises les plus intéressantes de la région : elle est constituée d’une nef de quatre travées voûtées en berceau, d’un chœur couvert d’une coupole sur trompes et d’une abside en cul-de-four de la seconde moitié du XIIe siècle. Elle présente un ensemble de 8 remarquables chapiteaux historiés et une tribune aux piliers ornés de bas-reliefs du XIVe siècle. Elle a pu profiter d’une première campagne de restauration intégrale en 1897 par l’architecte Joannis Rey et d’une seconde campagne plus récente (1998-2002) suivie par l’architecte Jean-Luc Daviet. Parking gratuit à proximité des animations et de l’église.

Journées européennes du patrimoine

©Phil Acton