Spectacle d’ombres, Eglise Sainte-Marie – Place de l’église, Jaillans

Informations pratiques

Spectacle d’ombres Samedi 19 septembre, 11h00, 17h00 Eglise Sainte-Marie – Place de l’église Drôme

Maximum 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Venez découvrir la Légende de la Jaille – l’origine du nom du village de Jaillans – à travers une animation de spectacle d’ombres.

Ce spectacle est présenté au coeur de l’église et animé par Monique Belle et Patrick Guillermet.

Eglise Sainte-Marie – Place de l’église rue de la Jaille 26300 Jaillans Jaillans 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04-75-48-83-99 https://www.facebook.com/LesAmisdeJaillans https://www.facebook.com/LesAmisdeJaillans Classée Monument Historique en 1926, l’église de Jaillans est attestée au XIIe siècle où elle englobait un prieuré bénédictin relevant de l’abbaye de Montmajour. L’église paroissiale de Jaillans, située au cœur du village, est remarquablement mise en valeur. Elle a conservé des éléments romans d’importance qui en font une des églises les plus intéressantes de la région : elle est constituée d’une nef de quatre travées voûtées en berceau, d’un chœur couvert d’une coupole sur trompes et d’une abside en cul-de-four de la seconde moitié du XIIe siècle. Elle présente un ensemble de 8 remarquables chapiteaux historiés et une tribune aux piliers ornés de bas-reliefs du XIVe siècle. Elle a pu profiter d’une première campagne de restauration intégrale en 1897 par l’architecte Joannis Rey et d’une seconde campagne plus récente (1998-2002) suivie par l’architecte Jean-Luc Daviet. Parking gratuit à proximité des animations et de l’église.

Venez découvrir la Légende de la Jaille – l’origine du nom du village de Jaillans – à travers une animation de spectacle d’ombres.

©LES AMIS DE JAILLANS