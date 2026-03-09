Les Médiévales au château de Lichtenberg Lichtenberg

Les Médiévales au château de Lichtenberg

Plongez au cœur du Moyen Âge avec Les Médiévales 2026 au château de Lichtenberg, un événement entièrement repensé pour offrir 10 jours d’animations et de spectacles dans un cadre historique exceptionnel.

Pour la première fois, Les Médiévales s’étendent sur deux week-ends forts et une semaine complète d’animations, offrant une expérience unique pour toute la famille mêlant patrimoine, spectacles et ateliers ludiques.

Au programme un premier week-end festif avec marché médiéval et spectacles suivi d’une semaine avec des animations quotidiennes et un week-end de clôture dédié à l’histoire et à la transmission, avec des reconstitutions historiques et des conférences.

Plus d’informations sur le site www.chateaudelichtenberg.alsace/evenement/fete-medievale-au-chateau

Les Médiévales du château de Lichtenberg sont une expérience immersive pour tous. Venez costumés pour un voyage dans le temps unique en Alsace et vivez 10 jours d’aventure médiévale au château de Lichtenberg !

Réservez vos billets, ouverture de la billetterie en ligne à partir du 1er juin .

Lichtenberg 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 98 72 chateaudelichtenberg@hanau-lapetitepierre.alsace

English :

Plunge into the heart of the Middle Ages with Les Médiévales 2026 at Lichtenberg Castle, a completely redesigned event offering 10 days of entertainment and shows in an exceptional historical setting.

