L’âme du donjon Lichtenberg
L’âme du donjon Lichtenberg mercredi 24 juin 2026.
Lichtenberg
L’âme du donjon
Place de l’église Lichtenberg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-24 14:00:00
fin : 2026-06-24 16:00:00
Date(s) :
2026-06-24 2026-07-24
Et si le château de Lichtenberg cachait une créature fabuleuse ? L’auteure du récit Mystérieuse randonnée vous entraîne, sur le sentier des châtaigniers, pour une histoire entre rêve et réalité.
Et si le château de Lichtenberg cachait une créature fabuleuse¿? L’auteure du récit Mystérieuse randonnée vous entraîne, sur le sentier des châtaigniers, pour une histoire entre rêve et réalité. Extrait de son manuscrit, ce récit sur le souverain des pierres pourrait vous emmener bien au-delà de ce que vous imaginez. .
Place de l’église Lichtenberg 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 6 29 55 26 60 sylvie@dolter.fr
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English :
What if Lichtenberg Castle hid a fabulous creature? The author of Mystérieuse randonnée takes you along the chestnut trail, for a story between dream and reality.
L’événement L’âme du donjon Lichtenberg a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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