Lichtenberg

L’âme du donjon

Place de l’église Lichtenberg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-24 14:00:00

fin : 2026-06-24 16:00:00

Date(s) :

2026-06-24 2026-07-24

Et si le château de Lichtenberg cachait une créature fabuleuse ? L’auteure du récit Mystérieuse randonnée vous entraîne, sur le sentier des châtaigniers, pour une histoire entre rêve et réalité.

Et si le château de Lichtenberg cachait une créature fabuleuse¿? L’auteure du récit Mystérieuse randonnée vous entraîne, sur le sentier des châtaigniers, pour une histoire entre rêve et réalité. Extrait de son manuscrit, ce récit sur le souverain des pierres pourrait vous emmener bien au-delà de ce que vous imaginez. .

Place de l’église Lichtenberg 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 6 29 55 26 60 sylvie@dolter.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What if Lichtenberg Castle hid a fabulous creature? The author of Mystérieuse randonnée takes you along the chestnut trail, for a story between dream and reality.

L’événement L’âme du donjon Lichtenberg a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre