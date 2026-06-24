Informations pratiques

Lichtenberg

Oiapok joue Allumette de Tomi Ungerer (Festival de Jazz Public Jeune)

rue des Cochers Lichtenberg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-13 14:30:00

fin : 2026-08-13 15:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Sur scène, huit musicien·nes du groupe Oiapok font vivre l’œuvre de Tomi Ungerer en BD concert les planches originales projetées en grand, un film d’animation créé pour l’occasion, narration, chant et musique vivante pour une lecture collective et sensorielle.

Allumette, c’est l’histoire d’une petite fille des rues — celle de Salimata, déjà héroïne du Nuage Bleu. Sur scène, huit musicien·nes du groupe Oiapok font vivre l’œuvre de Tomi Ungerer en BD concert les planches originales projetées en grand, un film d’animation créé pour l’occasion, narration, chant et musique vivante pour une lecture collective et sensorielle. Tolérance, humanité, don des thèmes universels portés avec une belle sensibilité. .

rue des Cochers Lichtenberg 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 98 72 contact@festival-augresdujazz.com

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English :

On stage, eight musicians from the group Oiapok bring Tomi Ungerer’s work to life in a comic book concert: original comic strips projected on a large screen, an animated film created especially for the occasion, narration, singing, and live music come together for a collective, sensory experience.

L’événement Oiapok joue Allumette de Tomi Ungerer (Festival de Jazz Public Jeune) Lichtenberg a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre