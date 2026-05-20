Lichtenberg

Au grès du jazz : Antoine Boyer & Yeore Kim

rue des Cochers Lichtenberg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-12 17:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Antoine Boyer est l’un des grands noms du jazz de demain, il renouvelle le genre en y mêlant guitare classique et

compositions originales. Face à lui, l’harmoniciste

coréenne Yeore Kim, figure incontournable de la

scène jazz internationale. Guitare et harmonica en

jazz manouche le pas de côté qui change tout !

Au grès du jazz s’offre une

journée jazz manouche et deux visages

radicalement différents du genre. Antoine Boyer en

est l’un des grands noms de demain disciple de

Mandino Reinhardt, primé par Jazzman, Guitarist

Acoustic et le European Guitar Award, il renouvelle

le genre en y mêlant guitare classique et

compositions originales. Face à lui, l’harmoniciste

coréenne Yeore Kim, figure incontournable de la

scène jazz internationale. Guitare et harmonica en

jazz manouche le pas de côté qui change tout ! A

retrouver au château de Lichtenberg, avec les

Vosges du Nord à 360 degrés pour horizon. .

rue des Cochers Lichtenberg 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 98 72 chateaudelichtenberg@hanau-lapetitepierre.alsace

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English :

Antoine Boyer is one of the great names of tomorrow’s jazz, renewing the genre by blending classical guitar and original

original compositions. Opposite him, Korean harmonica player

yeore Kim, a key figure on the international jazz scene

international jazz scene. Guitar and harmonica in

gypsy jazz: the side step that changes everything!

L’événement Au grès du jazz : Antoine Boyer & Yeore Kim Lichtenberg a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre