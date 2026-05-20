Au grès du jazz : Antoine Boyer & Yeore Kim Lichtenberg
Au grès du jazz : Antoine Boyer & Yeore Kim Lichtenberg mercredi 12 août 2026.
Lichtenberg
Au grès du jazz : Antoine Boyer & Yeore Kim
rue des Cochers Lichtenberg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-12 17:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Antoine Boyer est l’un des grands noms du jazz de demain, il renouvelle le genre en y mêlant guitare classique et
compositions originales. Face à lui, l’harmoniciste
coréenne Yeore Kim, figure incontournable de la
scène jazz internationale. Guitare et harmonica en
jazz manouche le pas de côté qui change tout !
Au grès du jazz s’offre une
journée jazz manouche et deux visages
radicalement différents du genre. Antoine Boyer en
est l’un des grands noms de demain disciple de
Mandino Reinhardt, primé par Jazzman, Guitarist
Acoustic et le European Guitar Award, il renouvelle
le genre en y mêlant guitare classique et
compositions originales. Face à lui, l’harmoniciste
coréenne Yeore Kim, figure incontournable de la
scène jazz internationale. Guitare et harmonica en
jazz manouche le pas de côté qui change tout ! A
retrouver au château de Lichtenberg, avec les
Vosges du Nord à 360 degrés pour horizon. .
rue des Cochers Lichtenberg 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 98 72 chateaudelichtenberg@hanau-lapetitepierre.alsace
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English :
Antoine Boyer is one of the great names of tomorrow’s jazz, renewing the genre by blending classical guitar and original
original compositions. Opposite him, Korean harmonica player
yeore Kim, a key figure on the international jazz scene
international jazz scene. Guitar and harmonica in
gypsy jazz: the side step that changes everything!
L’événement Au grès du jazz : Antoine Boyer & Yeore Kim Lichtenberg a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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