Oiapok joue Nuage bleu de Tomi Ungerer (Jeune Public Festival de Jazz) Lichtenberg
jeudi 13 août 2026 · Lichtenberg
Informations pratiques
Lichtenberg
Oiapok joue Nuage bleu de Tomi Ungerer (Jeune Public Festival de Jazz)
rue des Cochers Lichtenberg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-13 11:15:00
fin : 2026-08-13 12:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Une ode à la tolérance portée par les huit musicien·nes d’Oiapok instruments atypiques, images animées, planches originales de Tomi Ungerer projetées en grand.
Salimata et sa mère fuient leur village en guerre. Pour réconforter sa fille, la mère lui conte l’histoire du Nuage Bleu, ce petit nuage libre et différent qui refuse de pleuvoir et colore tout ce qu’il touche. Une ode à la tolérance portée par les huit musicien·nes d’Oiapok instruments atypiques, images animées, planches originales de Tomi Ungerer projetées en grand. .
rue des Cochers Lichtenberg 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 98 72 contact@festival-augresdujazz.com
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English :
An ode to tolerance performed by the eight musicians of Oiapok: unusual instruments, animated images, and original illustrations by Tomi Ungerer projected on a large screen.
L’événement Oiapok joue Nuage bleu de Tomi Ungerer (Jeune Public Festival de Jazz) Lichtenberg a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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