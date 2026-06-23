Soirée inédite une histoire qui se déguste… au château de Lichtenberg Lichtenberg mercredi 22 juillet 2026.

Lichtenberg

Soirée inédite une histoire qui se déguste… au château de Lichtenberg

rue des Cochers Lichtenberg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22 19:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-05

Quand les portes du château se ferment… l’expérience commence ! Vivez un moment privilégié au château de Lichtenberg avec des soirées dégustations au coucher du soleil mêlant patrimoine, panorama et saveurs locales.

Vivez un moment privilégié au château de Lichtenberg avec des soirées dégustations au coucher du soleil mêlant patrimoine, panorama et saveurs locales.

Dans une ambiance conviviale et estivale, découvrez le château autrement à travers une dégustation commentée

de vins de la cave de Cleebourg, accompagnées d’une animation musicale, d’une visite guidée (facultative) et d’un accès privilégié au site en soirée.

Au programme de la soirée

Dégustation commentée avec le vigneron

1 bretzel inclus

Ambiance musicale

Accès libre au château et aux expositions au coucher du soleil

Visite guidée du château à 19h (facultatif)

Possibilité de repas sur place knacks, salade de pomme de terre et un dessert (avec supplément et uniquement sur réservation)

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

rue des Cochers Lichtenberg 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 98 72 chateaudelichtenberg@hanau-lapetitepierre.alsace

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English :

When the castle doors close? the experience begins! Experience a special moment at Château de Lichtenberg with sunset tasting evenings combining heritage, panorama and local flavors.

L’événement Soirée inédite une histoire qui se déguste… au château de Lichtenberg Lichtenberg a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre