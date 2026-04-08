« Les Médiévales », Musée-Prieuré de Mimizan, Mimizan

Informations pratiques

« Les Médiévales » 18 – 20 septembre Musée-Prieuré de Mimizan Landes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

« Les Médiévales » se déroulent du vendredi 18 au dimanche 20 septembre sur le site du Musée-Prieuré de Mimizan.

À cette occasion, le musée vous invite à voyager dans le temps à travers des démonstrations d’artisans, des spectacles, des animations et de nombreuses surprises.

Le vendredi 18 septembre, rendez-vous au cinéma avec « Zébulon le Dragon » à 18h, puis « Le Dernier Duel » à 20h45.

Les samedi 19 et dimanche 20 septembre, le Prieuré accueillera des animations de tir à l’arc, des jeux d’échecs, des jeux médiévaux, du maquillage et des démonstrations d’artisanat.

Les Compagnons de l’Aurore seront présents tout au long du week-end avec musique, saynètes et déambulations. Le samedi, Natur’Ailes proposera un spectacle de fauconnerie à 18h. Le dimanche, la compagnie Okto présentera sa dernière création, « Mordiable ».

Des visites du clocher-porche seront également proposées le samedi et le dimanche à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.

Réservation obligatoire pour les visites, dans la limite de 20 personnes par créneau.

Musée-Prieuré de Mimizan Rue de l’Abbaye, 40200 Mimizan, France Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558090061 https://www.mimizan.fr/sport-culture/culture/musee-prieure-de-mimizan Le clocher-porche de l’église Sainte-Marie-de-Mimizan est le dernier vestige d’un important prieuré bénédictin du XIIe siècle. Derrière les murs en brique de ce monument, inscrit sur la liste du Patrimoine mondial au titre du bien “Les Chemins de saint Jacques de Compostelle en France”, se cache l’un des plus beaux portails sculptés du sud-ouest de la France. Parking, accès aux personnes à mobilité réduite et autres handicaps.

« Les Médiévales » – Fête médiévale du vendredi 18 au dimanche 20 septembre sur le site du Musée-Prieuré de Mimizan.

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