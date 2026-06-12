Les meilleurs courts-métrages du monde: Les nuits en or 2026 Le Select Granville
Les meilleurs courts-métrages du monde: Les nuits en or 2026 Le Select Granville samedi 20 juin 2026.
Granville
Les meilleurs courts-métrages du monde: Les nuits en or 2026
Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20 23:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Séance spéciale Les nuits d’or
Les meilleurs courts métrages mondiaux de l’année !
Séance en partenariat avec l’association Sillages.
À très vite au Select ! .
Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
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English : Les meilleurs courts-métrages du monde: Les nuits en or 2026
L’événement Les meilleurs courts-métrages du monde: Les nuits en or 2026 Granville a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Granville Terre et Mer
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