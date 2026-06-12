Les meilleurs courts-métrages du monde: Les nuits en or 2026 Le Select Granville samedi 20 juin 2026.

Granville

Les meilleurs courts-métrages du monde: Les nuits en or 2026

Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Séance spéciale Les nuits d’or

Les meilleurs courts métrages mondiaux de l’année !

Séance en partenariat avec l’association Sillages.

À très vite au Select ! .

Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les meilleurs courts-métrages du monde: Les nuits en or 2026

L’événement Les meilleurs courts-métrages du monde: Les nuits en or 2026 Granville a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Granville Terre et Mer