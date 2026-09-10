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Les mémoires de Courlandon, Eglise Saint-Laurent, Courlandon

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Laurent · Courlandon

Les mémoires de Courlandon, Eglise Saint-Laurent, Courlandon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Eglise Saint-Laurent
Adresse
rue Saint Laurent, 51170 Courlandon
Ville
51170 Courlandon
Département
Marne

Les mémoires de Courlandon Samedi 19 septembre, 10h00 Eglise Saint-Laurent Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Jeu de piste à travers le village, à la découverte des secrets et des héros oubliés. Connaissez-vous le Saint Patron? Saurez-vous trouver la tombe du dernier seigneur de Courlandon? Les lavandières discutent et les pierres retiennent les histoires.
Durée : 30 à 45 minutes. Parcours libre.

Eglise Saint-Laurent rue Saint Laurent, 51170 Courlandon Courlandon 51170 Marne Grand Est
Jeu de piste à travers le village, à la découverte des secrets et des héros oubliés. Connaissez-vous le Saint Patron? Saurez-vous trouver la tombe du dernier seigneur de Courlandon? Les lavandières …

©Goulet-Turpin

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