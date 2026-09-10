Les mémoires de Courlandon, Eglise Saint-Laurent, Courlandon

Informations pratiques

Les mémoires de Courlandon Samedi 19 septembre, 10h00 Eglise Saint-Laurent Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Jeu de piste à travers le village, à la découverte des secrets et des héros oubliés. Connaissez-vous le Saint Patron? Saurez-vous trouver la tombe du dernier seigneur de Courlandon? Les lavandières discutent et les pierres retiennent les histoires.

Durée : 30 à 45 minutes. Parcours libre.

Eglise Saint-Laurent rue Saint Laurent, 51170 Courlandon Courlandon 51170 Marne Grand Est

Jeu de piste à travers le village, à la découverte des secrets et des héros oubliés. Connaissez-vous le Saint Patron? Saurez-vous trouver la tombe du dernier seigneur de Courlandon? Les lavandières …

©Goulet-Turpin