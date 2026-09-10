Les mémoires de Courlandon, Eglise Saint-Laurent, Courlandon
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Laurent · Courlandon
Informations pratiques
Les mémoires de Courlandon Samedi 19 septembre, 10h00 Eglise Saint-Laurent Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Jeu de piste à travers le village, à la découverte des secrets et des héros oubliés. Connaissez-vous le Saint Patron? Saurez-vous trouver la tombe du dernier seigneur de Courlandon? Les lavandières discutent et les pierres retiennent les histoires.
Durée : 30 à 45 minutes. Parcours libre.
Eglise Saint-Laurent rue Saint Laurent, 51170 Courlandon Courlandon 51170 Marne Grand Est
Jeu de piste à travers le village, à la découverte des secrets et des héros oubliés. Connaissez-vous le Saint Patron? Saurez-vous trouver la tombe du dernier seigneur de Courlandon? Les lavandières …
©Goulet-Turpin
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