Les Mercredis au Musée Atelier C’est Canon !

Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 14:00:00

fin : 2026-03-18 15:30:00

Date(s) :

2026-03-18

Un atelier ludique pour découvrir l’artillerie et fabriquer son propre canon au Musée du Matériel et de la Maintenance.

Le Musée du Matériel et de la Maintenance propose l’atelier enfant C’est canon ! , une activité ludique pour remonter aux origines de la maintenance militaire. Les enfants découvriront le rôle de l’artillerie et le fonctionnement du matériel militaire avant de participer à un atelier créatif pour fabriquer leur propre canon. Organisé dans le cadre des Mercredis au musée, cet atelier permet d’aborder l’histoire militaire de manière pédagogique et interactive. L’activité est gratuite, sur réservation, et se déroule de 14h à 15h30 au Musée du Matériel et de la Maintenance à Bourges. Informations et réservations par téléphone ou par mail. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 68 74 39 mailys.dreano–bagueste@intradef.gouv.fr

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English :

A fun workshop to discover artillery and build your own cannon at the Museum of Equipment and Maintenance.

L’événement Les Mercredis au Musée Atelier C’est Canon ! Bourges a été mis à jour le 2026-03-11 par OT BOURGES