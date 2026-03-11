Les Mercredis au Musée Atelier Et Par Saint-Éloi, Vive le Matériel !

Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 14:00:00

fin : 2026-12-09 15:30:00

Date(s) :

2026-12-09

Un atelier créatif pour découvrir Saint Éloi, patron du Matériel, et s’initier à l’art de l’orfèvrerie au musée.

Le Musée du Matériel et de la Maintenance propose l’atelier enfant Et par Saint-Éloi, vive le matériel ! , une activité pour découvrir l’histoire de Saint Éloi, patron du Matériel. Les enfants seront invités à comprendre son rôle et son importance dans les traditions militaires. Organisé dans le cadre des Mercredis au musée, cet atelier permet d’aborder l’histoire et les traditions du Matériel de manière ludique et pédagogique. L’activité est gratuite, sur réservation, et se déroule de 14h à 15h30 au Musée du Matériel et de la Maintenance à Bourges. Informations et réservations par téléphone ou par mail. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 68 74 39 mailys.dreano–bagueste@intradef.gouv.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A creative workshop to discover Saint Éloi, patron saint of materials, and learn about the art of goldsmithing at the museum.

L’événement Les Mercredis au Musée Atelier Et Par Saint-Éloi, Vive le Matériel ! Bourges a été mis à jour le 2026-03-11 par OT BOURGES