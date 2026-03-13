Les Mercredis au Musée Atelier Mission Parachute

Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:00:00

fin : 2026-10-21 15:30:00

Date(s) :

2026-10-21

Un atelier pour découvrir l’univers du parachutage et s’initier au pliage des parachutes au Musée du Matériel et de la Maintenance.

Le Musée du Matériel et de la Maintenance propose l’atelier enfant Mission parachute , une activité ludique pour découvrir l’univers des opérations aéroportées. Les enfants seront initiés à l’art du pliage des parachutes et comprendront leur rôle dans les missions militaires. À travers des explications et un atelier participatif, ils pourront se familiariser avec ce savoir-faire technique. Organisé dans le cadre des Mercredis au musée, cet atelier pédagogique invite les jeunes participants à explorer l’univers militaire de manière interactive. L’activité est gratuite, sur réservation, et se déroule de 14h à 15h30 au Musée du Matériel et de la Maintenance à Bourges. Informations et réservations par téléphone pour pas mail. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 68 74 39 mailys.dreano–bagueste@intradef.gouv.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A workshop to discover the world of parachuting and learn how to pack parachutes at the Musée du Matériel et de la Maintenance.

L’événement Les Mercredis au Musée Atelier Mission Parachute Bourges a été mis à jour le 2026-03-13 par OT BOURGES