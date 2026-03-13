Les Mercredis au Musée Atelier Mon Mértier, La Mécanique

Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25 14:00:00

fin : 2026-11-25 15:30:00

Date(s) :

2026-11-25

Un atelier pour découvrir les bases de la mécanique militaire !

Le Musée du Matériel et de la Maintenance propose l’atelier enfant Mon métier, la mécanique , une activité ludique pour découvrir le rôle des mécaniciens militaires. Les enfants seront invités à explorer les principes de la maintenance des véhicules et équipements utilisés par l’armée. À travers des explications et un atelier participatif, ils pourront comprendre l’importance de l’entretien du matériel et se glisser dans la peau d’un mécanicien blindé. Organisé dans le cadre des Mercredis au musée, cet atelier pédagogique permet d’aborder les métiers du Matériel de façon interactive. L’activité est gratuite, sur réservation, et se déroule de 14h à 15h30 au Musée du Matériel et de la Maintenance à Bourges. Informations et réservations par téléphone ou par mail. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 68 74 39 mailys.dreano–bagueste@intradef.gouv.fr

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English :

A workshop to discover the basics of military mechanics!

L’événement Les Mercredis au Musée Atelier Mon Mértier, La Mécanique Bourges a été mis à jour le 2026-03-13 par OT BOURGES