LES MERCREDIS AU PAYS LES RÊVES D’ANNABELLE MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2026 15H Avène
LES MERCREDIS AU PAYS LES RÊVES D’ANNABELLE MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2026 15H Avène mercredi 16 septembre 2026.
Avène
LES MERCREDIS AU PAYS LES RÊVES D’ANNABELLE MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2026 15H
Lieu-dit Le Coural Avène Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
MERCREDI 16 SEPTEMBRE 15H
COURAL commune d’AVENE
Les Rêves d’Annabelle Annabelle Decoursière
De la fourche à la Fourchette
L’Office de Tourisme Grand ORB, bureau Bédarieux 04 67 95 08 79
Programme des Mercredis au Pays en GO www.tourisme.grandorb.fr
MERCREDI 16 SEPTEMBRE 15H
COURAL commune d’AVENE
Les Rêves d’Annabelle Annabelle Decoursière
De la fourche à la Fourchette
Non loin de la Station thermale d’Avène-les Bains, à plus de 300 m d’altitude, Annabelle, nous accueille pour une visite de ses différents potagers, entre dernières récoltes d’hiver, plantations de printemps, petits légumes et fruits deviendront grands… Une production locale au fils des saisons, exploitation à taille humaine. De la terre, en passant par ses petits secrets de plantations et fabrications avec la découverte de ses produits à travers une dégustation.
L’Office de Tourisme Grand ORB, bureau Bédarieux 04 67 95 08 79
Programme www.tourisme.grandorb.fr .
Lieu-dit Le Coural Avène 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 95 08 79 bedarieux@tourisme-grandorb.fr
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English :
WEDNESDAY, SEPTEMBER 16 ? 15H
COURAL commune d?AVENE
Annabelle?s Dreams ? Annabelle Decoursière
De la fourche à la Fourchette (From fork to fork)
Office de Tourisme Grand ORB, Bédarieux office: 04 67 95 08 79
Mercredis au Pays en GO program: www.tourisme.grandorb.fr
L’événement LES MERCREDIS AU PAYS LES RÊVES D’ANNABELLE MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2026 15H Avène a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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