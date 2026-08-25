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Les mercredis culturels Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes

mercredi 18 novembre 2026 · Bibliothèque Erdre-Batignolles · Nantes

Les mercredis culturels Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Heure de début
15:00
Lieu
Bibliothèque Erdre-Batignolles
Adresse
109 Avenue de la Gare de Saint-Joseph
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-18 15:00 –
Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 9 

En partenariat avec la compagnie PaQ’la LuneÀ partir d’un album et à travers différents jeux, un atelier pour découvrir le théâtre en s’amusant.

Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300
02 40 41 53 47 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-erdre-batignolles/ 0240415347


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