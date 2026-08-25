AGENDA · Nantes99vues
Les mercredis culturels Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes
mercredi 18 novembre 2026 · Bibliothèque Erdre-Batignolles · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-18 15:00 –
Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 9
En partenariat avec la compagnie PaQ’la LuneÀ partir d’un album et à travers différents jeux, un atelier pour découvrir le théâtre en s’amusant.
Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300
02 40 41 53 47 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-erdre-batignolles/ 0240415347
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