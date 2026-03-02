Les mercredis dans les vignes au Domaine Dupasquier ! Lieu dit Aimavigne Jongieux

Les mercredis dans les vignes au Domaine Dupasquier !

Lieu dit Aimavigne Domaine DUPASQUIER Jongieux Savoie

Tous les mercredi de fin mai à fin août, la vigneronne vous propose à 11h30 la dégustation de 2 vins de sa sélection dans ses vignes au pied du coteau de Marestel…

Lieu dit Aimavigne Domaine DUPASQUIER Jongieux 73170 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 44 02 23 domainedupasquier@orange.fr

English :

Every Wednesday from the end of May to the end of August, at 11.30am, the winemaker invites you to taste 2 wines from her selection in her vineyards at the foot of the Marestel hillside…

L’événement Les mercredis dans les vignes au Domaine Dupasquier ! Jongieux a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme de Yenne