Lundi de Pentecôte, Balade dans les vignes avec le Domaine Dupasquier lieu dit Aimavigne Jongieux

lieu dit Aimavigne Domaine DUPASQUIER Jongieux Savoie
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-05-25 11:00:00
fin : 2026-05-25 14:30:00
2026-05-25
Découvrir le terroir à travers une balade dans les vignes avec des étapes explicatives et des pauses dégustation pour terminer par un pique nique tiré du sac !
lieu dit Aimavigne Domaine DUPASQUIER Jongieux 73170 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 44 02 23 domainedupasquier@orange.fr
English :
Discover the terroir through a walk in the vineyards with explanatory stops and tasting breaks, ending with a picnic lunch!
