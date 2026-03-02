Lundi de Pentecôte, Balade dans les vignes avec le Domaine Dupasquier lieu dit Aimavigne Jongieux

Lundi de Pentecôte, Balade dans les vignes avec le Domaine Dupasquier

lieu dit Aimavigne Domaine DUPASQUIER Jongieux Savoie

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 11:00:00

fin : 2026-05-25 14:30:00

Date(s) :

2026-05-25

Découvrir le terroir à travers une balade dans les vignes avec des étapes explicatives et des pauses dégustation pour terminer par un pique nique tiré du sac !

.

lieu dit Aimavigne Domaine DUPASQUIER Jongieux 73170 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 44 02 23 domainedupasquier@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the terroir through a walk in the vineyards with explanatory stops and tasting breaks, ending with a picnic lunch!

L’événement Lundi de Pentecôte, Balade dans les vignes avec le Domaine Dupasquier Jongieux a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme de Yenne