Pique-nique Vigneron au Domaine Dupasquier Domaine DUPASQUIER Jongieux

Pique-nique Vigneron au Domaine Dupasquier

Domaine DUPASQUIER 25 IMPASSE DU VIEUX PRESSOIR, Jongieux Savoie

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 11:30:00

fin : 2026-05-23 14:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Découvrir le domaine autrement, autour d’un pique nique froid, gourmand et cuisiné, partagé dans les caves du Domaine Dupasquier !

Domaine DUPASQUIER 25 IMPASSE DU VIEUX PRESSOIR, Jongieux 73170 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 44 02 23 domainedupasquier@orange.fr

English :

Discover the estate in a different way, over a cold, gourmet, cooked picnic shared in the Domaine Dupasquier cellars!

