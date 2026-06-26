Les Mercredis de Cap 33 Canoë Pujols-sur-Ciron mercredi 8 juillet 2026.

Pujols-sur-Ciron

Les Mercredis de Cap 33 Canoë

Espace Pierre Coillot Pujols-sur-Ciron Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 13:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Dès 6 ans avec test d’aisance aquatique obligatoire pour les mineurs.

Réservation obligatoire, places limitées.

Les centres CAP33 vous proposent de nombreuses animations gratuites en partenariat avec les comités sportifs départementaux d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à Voile, Course d’orientation, Cyclisme, Escrime, Football, Handball, Handisport, Hockey sur gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et Skateboard, Rugby, Savate Boxe française, Sport adapté, Surf, Tennis et Volley Ball .

Espace Pierre Coillot Pujols-sur-Ciron 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 55 18 12

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English : Les Mercredis de Cap 33 Canoë

L’événement Les Mercredis de Cap 33 Canoë Pujols-sur-Ciron a été mis à jour le 2026-06-26 par La Gironde du Sud