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Les mercredis de St Ex Espace Saint Exupery Saintes

mercredi 22 juillet 2026 · Espace Saint Exupery · Saintes

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Lieu
Espace Saint Exupery
Adresse
26 Rue des Boiffiers
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saintes

Les mercredis de St Ex

Espace Saint Exupery 26 Rue des Boiffiers Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05

Ateliers ouverts à tous et spectacles gratuits, avec buvette et jeux en bois.
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Espace Saint Exupery 26 Rue des Boiffiers Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   coyoteminute@outlook.fr

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English :

Workshops open to everyone and free performances, with refreshments and wooden games.

L’événement Les mercredis de St Ex Saintes a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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