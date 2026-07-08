Les mercredis de St Ex Espace Saint Exupery Saintes
mercredi 22 juillet 2026 · Espace Saint Exupery · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Les mercredis de St Ex
Espace Saint Exupery 26 Rue des Boiffiers Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05
Ateliers ouverts à tous et spectacles gratuits, avec buvette et jeux en bois.
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Espace Saint Exupery 26 Rue des Boiffiers Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine coyoteminute@outlook.fr
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English :
Workshops open to everyone and free performances, with refreshments and wooden games.
L’événement Les mercredis de St Ex Saintes a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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