Les mercredis de St Ex Espace Saint Exupery Saintes

Informations pratiques

Saintes

Les mercredis de St Ex

Espace Saint Exupery 26 Rue des Boiffiers Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05

Ateliers ouverts à tous et spectacles gratuits, avec buvette et jeux en bois.

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Espace Saint Exupery 26 Rue des Boiffiers Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine coyoteminute@outlook.fr

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English :

Workshops open to everyone and free performances, with refreshments and wooden games.

L’événement Les mercredis de St Ex Saintes a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge