Informations pratiques

Lods

Les mercredis découverte

Pont de l’hôtel de France Lods Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-05

Soirée découverte du village de Lods, de l’église, du musée de la vignes et du cabinet des curiosités.

Dégustation + libre participation .

Pont de l’hôtel de France Lods 25930 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 60 91 11

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English : Les mercredis découverte

L’événement Les mercredis découverte Lods a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON