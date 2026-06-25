AGENDA · Lods
Les mercredis découverte Lods
mercredi 15 juillet 2026 · Lods
Informations pratiques
Lods
Les mercredis découverte
Pont de l’hôtel de France Lods Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-05
Soirée découverte du village de Lods, de l’église, du musée de la vignes et du cabinet des curiosités.
Dégustation + libre participation .
Pont de l’hôtel de France Lods 25930 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 60 91 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les mercredis découverte
L’événement Les mercredis découverte Lods a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
À voir aussi à Lods (Doubs)
- Vide-grenier Lods 26 juillet 2026
- JEP | au Musée de la vigne et du vin Musée de la Vigne Lods 19 septembre 2026