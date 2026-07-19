Les mercredis d’Endoume / Un seul secret, un sol se crée Station Marine d’Endoume Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

Les mercredis d’Endoume / Un seul secret, un sol se crée

Mercredi 30 septembre 2026 de 19h à 21h. Station Marine d’Endoume Chemin de la Batterie des Lions Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 19:00:00

fin : 2026-09-30 21:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Votre cycle de conférences Les mercredis d’Endoume fête ses 10 ans !



Le dernier mercredi de chaque mois à 19h, rencontres citoyennes autour de l’écologie et de l’environnement à la Station Marine d’Endoume.

Intervenant



Etienne Dambrine, enseignant-chercheur au Centre Alpin de Recherche sur les Réseaux Trophiques et Ecosystèmes Limniques (CARRTEL), INRAE-USBM



Résumé



Le sol, tout le monde s’en fout… — vraiment ? À l’occasion des 10 ans des Mercredis d’Endoume, nous vous invitons à un voyage singulier au cœur de cette terre que nous cultivons sans toujours la connaître. Elle a été façonnée au fil du temps par les roches, l’eau, le climat et les organismes qui l’habitent, comme une véritable symphonie du vivant.



Pour nous conter cette fascinante histoire, nous accueillons Étienne Dambrine. Scientifique spécialiste des sols, Étienne est également acteur et musicien. Il nous invite à explorer les sols à la croisée de la science, de la musique et du théâtre. .

Station Marine d’Endoume Chemin de la Batterie des Lions Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 17 09 86 43

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English :

Your lecture series, “Endoume Wednesdays,” is celebrating its 10th anniversary!

On the last Wednesday of every month at 7 p.m., community gatherings focused on ecology and the environment are held at the Endoume Marine Station.

L’événement Les mercredis d’Endoume / Un seul secret, un sol se crée Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille