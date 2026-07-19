Les mercredis d’Endoume / Un seul secret, un sol se crée Station Marine d’Endoume Marseille 7e Arrondissement

Les mercredis d’Endoume / Un seul secret, un sol se crée Station Marine d’Endoume Marseille 7e Arrondissement
mercredi 30 septembre 2026 · Station Marine d'Endoume · Marseille 7e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 7e Arrondissement
Les mercredis d’Endoume / Un seul secret, un sol se crée
Mercredi 30 septembre 2026 de 19h à 21h. Station Marine d’Endoume Chemin de la Batterie des Lions Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 19:00:00
fin : 2026-09-30 21:00:00
Date(s) :
2026-09-30
Votre cycle de conférences Les mercredis d’Endoume fête ses 10 ans !
Le dernier mercredi de chaque mois à 19h, rencontres citoyennes autour de l’écologie et de l’environnement à la Station Marine d’Endoume.
Intervenant
Etienne Dambrine, enseignant-chercheur au Centre Alpin de Recherche sur les Réseaux Trophiques et Ecosystèmes Limniques (CARRTEL), INRAE-USBM
Résumé
Le sol, tout le monde s’en fout… — vraiment ? À l’occasion des 10 ans des Mercredis d’Endoume, nous vous invitons à un voyage singulier au cœur de cette terre que nous cultivons sans toujours la connaître. Elle a été façonnée au fil du temps par les roches, l’eau, le climat et les organismes qui l’habitent, comme une véritable symphonie du vivant.
Pour nous conter cette fascinante histoire, nous accueillons Étienne Dambrine. Scientifique spécialiste des sols, Étienne est également acteur et musicien. Il nous invite à explorer les sols à la croisée de la science, de la musique et du théâtre. .
Station Marine d’Endoume Chemin de la Batterie des Lions Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 17 09 86 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Your lecture series, “Endoume Wednesdays,” is celebrating its 10th anniversary!
On the last Wednesday of every month at 7 p.m., community gatherings focused on ecology and the environment are held at the Endoume Marine Station.
L’événement Les mercredis d’Endoume / Un seul secret, un sol se crée Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 7e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Voyage chamanique par Shagan et Altana Villa Louise Marseille 7e Arrondissement 19 juillet 2026
- Quadra Solo Duo Méditerranée Marseille 7e Arrondissement 22 août 2026
- Exploration pataphysique au Château d’If Château d’If Marseille 7e Arrondissement 6 septembre 2026
- Baticup Méditerranée Marseille 7e Arrondissement 12 septembre 2026
- 34e Juri’s Cup Quai Marcel Pagnol Marseille 7e Arrondissement 17 septembre 2026