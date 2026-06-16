Les mercredis des plantes médicinales BOURG-DE-BIGORRE Bourg-de-Bigorre

Bourg-de-Bigorre

Les mercredis des plantes médicinales

BOURG-DE-BIGORRE 6 route de la SERRE Bourg-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Thème Hysope et système respiratoire

Face aux Pyrénées, au cœur d’un jardin de plantes médicinales cultivées avec soin, découverte des secrets des plantes cueillette, transformation et réalisation d’une préparation à emporter.

Visite du jardin des médicinales

Découverte des différentes techniques de transformation

Focus sur une plante médicinale

Cueillette et réalisation de votre préparation

Dégustation d’une boisson à base de plantes

Temps de lecture, de contemplation ou de méditation autour du monde végétal

Chaque participant repart avec la préparation réalisée pendant l’atelier + la fiche complète de la plante.

Groupe de 4 à 8 personnes

Tarif 60 € par personne

Réservation uniquement sur réservation 06 89 89 83 10 .

BOURG-DE-BIGORRE 6 route de la SERRE Bourg-de-Bigorre 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 89 89 83 10

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English :

Topic: Hyssop and the Respiratory System

With a view of the Pyrenees, in the heart of a carefully tended medicinal herb garden, discover the secrets of plants: harvesting, processing, and making a preparation to take home.

Tour of the medicinal herb garden

Discover different processing techniques

Focus on a medicinal plant

Harvesting and preparing your own remedy

Tasting a herbal beverage

Time for reading, contemplation, or meditation on the plant world

Each participant leaves with the preparation made during the workshop + a comprehensive fact sheet on the plant.

L’événement Les mercredis des plantes médicinales Bourg-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65