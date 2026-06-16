Les mercredis des plantes médicinales BOURG-DE-BIGORRE Bourg-de-Bigorre
Les mercredis des plantes médicinales BOURG-DE-BIGORRE Bourg-de-Bigorre mercredi 5 août 2026.
Bourg-de-Bigorre
Les mercredis des plantes médicinales
BOURG-DE-BIGORRE 6 route de la SERRE Bourg-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05 17:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Thème Achillée millefeuille & bien-être féminin
Face aux Pyrénées, au cœur d’un jardin de plantes médicinales cultivées avec soin, découverte des secrets des plantes cueillette, transformation et réalisation d’une préparation à emporter.
Visite du jardin des médicinales
Découverte des différentes techniques de transformation
Focus sur une plante médicinale
Cueillette et réalisation de votre préparation
Dégustation d’une boisson à base de plantes
Temps de lecture, de contemplation ou de méditation autour du monde végétal
Chaque participant repart avec la préparation réalisée pendant l’atelier + la fiche complète de la plante.
Groupe de 4 à 8 personnes
Tarif 60 € par personne
Réservation uniquement sur réservation 06 89 89 83 10 .
BOURG-DE-BIGORRE 6 route de la SERRE Bourg-de-Bigorre 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 89 89 83 10
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English :
Theme: Achillea millefolium & Women’s Well-Being
With a view of the Pyrenees, in the heart of a garden filled with carefully cultivated medicinal plants, discover the secrets of these plants: harvesting, processing, and creating a preparation to take home.
Tour of the medicinal herb garden
Exploring different processing techniques
Focus on a medicinal plant
Harvesting and preparing your own remedy
Tasting a herbal beverage
Time for reading, contemplation, or meditation on the plant world
Each participant leaves with the preparation made during the workshop + a complete fact sheet on the plant.
L’événement Les mercredis des plantes médicinales Bourg-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65