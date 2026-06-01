Les Mercredis du Lavoir Saint-Martin-sur-Oust mercredi 24 juin 2026.

Saint-Martin-sur-Oust

Les Mercredis du Lavoir

Place de la Motte Saint-Martin-sur-Oust Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 19:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-06-24 2026-07-15 2026-08-12

Au programme des animations estivales à partir de 19h30

24 juin: Subsonic Unplugged (duo nantais rock & folk)

15 juillet: Les Insolants (chanson française)

12 août: Shackup (groove, funk & soul)

Buvette et restauration sur place

Petit marché de créateurs et d’artisans locaux .

Place de la Motte Saint-Martin-sur-Oust 56200 Morbihan Bretagne +33 2 99 91 55 76

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English :

L’événement Les Mercredis du Lavoir Saint-Martin-sur-Oust a été mis à jour le 2026-06-18 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande