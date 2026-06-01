Les Mercredis du Lavoir Saint-Martin-sur-Oust
Les Mercredis du Lavoir Saint-Martin-sur-Oust mercredi 24 juin 2026.
Saint-Martin-sur-Oust
Les Mercredis du Lavoir
Place de la Motte Saint-Martin-sur-Oust Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 19:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-06-24 2026-07-15 2026-08-12
Au programme des animations estivales à partir de 19h30
24 juin: Subsonic Unplugged (duo nantais rock & folk)
15 juillet: Les Insolants (chanson française)
12 août: Shackup (groove, funk & soul)
Buvette et restauration sur place
Petit marché de créateurs et d’artisans locaux .
Place de la Motte Saint-Martin-sur-Oust 56200 Morbihan Bretagne +33 2 99 91 55 76
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English :
L’événement Les Mercredis du Lavoir Saint-Martin-sur-Oust a été mis à jour le 2026-06-18 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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