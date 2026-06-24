L’Estivale Martinaise Saint-Martin-sur-Oust
dimanche 2 août 2026 · Saint-Martin-sur-Oust
Informations pratiques
Saint-Martin-sur-Oust
L’Estivale Martinaise
La Luardaye Saint-Martin-sur-Oust Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
À partir de 9h00: vide-greniers et marché d’artisans
10h30: messe
12h00: arrivée de la balade de véhicules anciens
(départ 11h00 de la salle des sports)
Restauration: midi (jarret-frites) et soir (fricassée ou omelette)
galettes et crêpes toute la journée
Buvette
Animations: Exposition de véhicules anciens
Démonstration de lavandières (lavoir du château)
jeux pour enfants (petit train animalier, structures gonflables, pêche à la ligne, maquillage)
Tombola
Musique: En journée> Job (punk rock musette)
Marie et Léonor (grands classiques de la chanson française)
En soirée> Les Traine-Meuriennes (chansons à danser du terroir)
Inish Dew (musique irlandaise) .
La Luardaye Saint-Martin-sur-Oust 56200 Morbihan Bretagne +33 6 87 76 22 01
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English :
L’événement L’Estivale Martinaise Saint-Martin-sur-Oust a été mis à jour le 2026-07-25 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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