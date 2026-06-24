Informations pratiques

Saint-Martin-sur-Oust

L’Estivale Martinaise

La Luardaye Saint-Martin-sur-Oust Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 09:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

À partir de 9h00: vide-greniers et marché d’artisans

10h30: messe

12h00: arrivée de la balade de véhicules anciens

(départ 11h00 de la salle des sports)

Restauration: midi (jarret-frites) et soir (fricassée ou omelette)

galettes et crêpes toute la journée

Buvette

Animations: Exposition de véhicules anciens

Démonstration de lavandières (lavoir du château)

jeux pour enfants (petit train animalier, structures gonflables, pêche à la ligne, maquillage)

Tombola

Musique: En journée> Job (punk rock musette)

Marie et Léonor (grands classiques de la chanson française)

En soirée> Les Traine-Meuriennes (chansons à danser du terroir)

Inish Dew (musique irlandaise) .

La Luardaye Saint-Martin-sur-Oust 56200 Morbihan Bretagne +33 6 87 76 22 01

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English :

L’événement L’Estivale Martinaise Saint-Martin-sur-Oust a été mis à jour le 2026-07-25 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande