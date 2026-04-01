Les mercredis du sport et e-sport pour tous Hôtel du département Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement

Les mercredis du sport et e-sport pour tous

Mercredi 29 avril 2026 de 9h à 16h. Hôtel du département 52 avenue de saint just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 09:00:00

fin : 2026-04-29 16:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Tous les derniers mercredis du mois, rendez-vous à l’Hôtel du Département pour profiter d’animations e-sport. L’occasion de découvrir des activités ludiques ouvertes à tous au plein cœur de l’institution départementale.

Que vous soyez jeune, senior, en situation de handicap, venez participer à cette grande journée placée sous le signe du sport et du sport-santé. Au programme initiation à différents sports et e-sports et conseils personnalisés.



Pour ce rendez-vous de mars, retrouvez les différents espaces qui font le succès de ces mercredis



– Un espace tournois avec Mario Kart Hiver

– Un espace Switch avec des jeux d’hiver et bornes arcades

– Un espace casques de réalité virtuelle avec film sur les sports d’hier et jeux sportifs

– Un espace jeux en bois avec échecs géants

– Un espace baby-foot



Et des animations spécifiques



– Danse

– Espace jeux vidéo

– Pétanque

– Parcours sportif de sensibilisation au tri sélectif

– Cécifoot

– Jeux en bois

– Boxe

– Volley

– Tennis de table



GRATUIT sur inscription auprès de la MPJS Marseille

04 13 31 68 20



A très vite ! .

Hôtel du département 52 avenue de saint just Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 10 01

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English :

Every last Wednesday of the month, the Hôtel du Département is the place to be for e-sport activities. An opportunity to discover fun activities open to all, right at the heart of the departmental institution.

L’événement Les mercredis du sport et e-sport pour tous Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-23 par Provence Tourisme