Les mercredis du sport et e-sport pour tous Hôtel du département Marseille 4e Arrondissement
Les mercredis du sport et e-sport pour tous Hôtel du département Marseille 4e Arrondissement mercredi 29 avril 2026.
Marseille 4e Arrondissement
Les mercredis du sport et e-sport pour tous
Mercredi 29 avril 2026 de 9h à 16h. Hôtel du département 52 avenue de saint just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 09:00:00
fin : 2026-04-29 16:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Tous les derniers mercredis du mois, rendez-vous à l’Hôtel du Département pour profiter d’animations e-sport. L’occasion de découvrir des activités ludiques ouvertes à tous au plein cœur de l’institution départementale.
Que vous soyez jeune, senior, en situation de handicap, venez participer à cette grande journée placée sous le signe du sport et du sport-santé. Au programme initiation à différents sports et e-sports et conseils personnalisés.
Pour ce rendez-vous de mars, retrouvez les différents espaces qui font le succès de ces mercredis
– Un espace tournois avec Mario Kart Hiver
– Un espace Switch avec des jeux d’hiver et bornes arcades
– Un espace casques de réalité virtuelle avec film sur les sports d’hier et jeux sportifs
– Un espace jeux en bois avec échecs géants
– Un espace baby-foot
Et des animations spécifiques
– Danse
– Espace jeux vidéo
– Pétanque
– Parcours sportif de sensibilisation au tri sélectif
– Cécifoot
– Jeux en bois
– Boxe
– Volley
– Tennis de table
GRATUIT sur inscription auprès de la MPJS Marseille
04 13 31 68 20
A très vite ! .
Hôtel du département 52 avenue de saint just Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 10 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Every last Wednesday of the month, the Hôtel du Département is the place to be for e-sport activities. An opportunity to discover fun activities open to all, right at the heart of the departmental institution.
L’événement Les mercredis du sport et e-sport pour tous Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-23 par Provence Tourisme
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