Les Mercredis Musicaux – Ensemble Paris Opéra, Eglise Saint-Nicolas, Le pouliguen

Les Mercredis Musicaux – Ensemble Paris Opéra Mercredi 19 août, 21h00 Eglise Saint-Nicolas Loire-Atlantique

Participation libre: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-19T21:00:00+02:00 – 2026-08-20T07:00:00+02:00

Fin : 2026-08-19T21:00:00+02:00 – 2026-08-20T07:00:00+02:00

L’Ensemble Paris Opéra vous invite, l’espace d’un concert, à plonger dans l’atmosphère riche et magique de l’opéra. Un florilège de grands airs et duos d’Opéra célèbres pour ce concert exceptionnel.

Les voix sublimes de Clémence Lévy, soprano, et Matthieu Justine, ténor, vous transporteront au cœur des plus grandes pages de l’opéra dans un écrin intimiste, accompagnés par les musiciens de l’Ensemble

Paris Opéra.

Accompagnés par quartre talentueux musiciens: Laurence Stricker à la flûte, Jean-Baptiste Courtin au violon, François Martigné, alto et Guillaume Martigné au violoncelle.

Eglise Saint-Nicolas Place de l’église 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.lepouliguen.fr »}]

L’Ensemble Paris Opéra vous invite, l’espace d’un concert, à plonger dans l’atmosphère riche et magique de l’opéra. Un florilège de grands airs et duos d’Opéra célèbres pour ce concert exceptionne… CULTURE SPECTACLESTEMPSFORTS