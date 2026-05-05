Les mercredis participatifs Villeneuve-d’Ascq
Les mercredis participatifs Villeneuve-d’Ascq mercredi 13 mai 2026.
Villeneuve-d’Ascq
Les mercredis participatifs
rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:00:00
fin : 2026-05-13 17:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Chaque mercredi en période scolaire, découvrez une période de l’Histoire en participant à des ateliers. Ce 13 mai, Asnapio vous invite dans l’Antiquité !
Au programme: création d’un étendard romain appelé le vexillum et d’un signaculum, fabrication d’un légionnaire en papier.
Profitez-en pour visiter le parc sans supplément: visites guidées à 14h et à 15h30, visite libre de 14h à 17h.
Pour l’atelier ou les visites, nul besoin de s’inscrire.
Chaque mercredi en période scolaire, découvrez une période de l’Histoire en participant à des ateliers. Ce 13 mai, Asnapio vous invite dans l’Antiquité !
Au programme: création d’un étendard romain appelé le vexillum et d’un signaculum, fabrication d’un légionnaire en papier.
Profitez-en pour visiter le parc sans supplément: visites guidées à 14h et à 15h30, visite libre de 14h à 17h.
Pour l’atelier ou les visites, nul besoin de s’inscrire. .
rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99
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English :
Every Wednesday during school term time, discover a period of history by taking part in workshops. This May 13, Asnapio invites you to Antiquity!
On the program: creation of a Roman standard called the vexillum and a signaculum, and making a paper legionnaire.
Take the opportunity to visit the park at no extra charge: guided tours at 2pm and 3:30pm, self-guided tours from 2pm to 5pm.
No need to register for the workshop or tours.
L’événement Les mercredis participatifs Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-04-28 par Hauts-de-France Tourisme
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