Villeneuve-d’Ascq

Les mercredis participatifs

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 14:00:00

fin : 2026-05-13 17:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Chaque mercredi en période scolaire, découvrez une période de l’Histoire en participant à des ateliers. Ce 13 mai, Asnapio vous invite dans l’Antiquité !

Au programme: création d’un étendard romain appelé le vexillum et d’un signaculum, fabrication d’un légionnaire en papier.

Profitez-en pour visiter le parc sans supplément: visites guidées à 14h et à 15h30, visite libre de 14h à 17h.

Pour l’atelier ou les visites, nul besoin de s’inscrire.

Chaque mercredi en période scolaire, découvrez une période de l’Histoire en participant à des ateliers. Ce 13 mai, Asnapio vous invite dans l’Antiquité !

Au programme: création d’un étendard romain appelé le vexillum et d’un signaculum, fabrication d’un légionnaire en papier.

Profitez-en pour visiter le parc sans supplément: visites guidées à 14h et à 15h30, visite libre de 14h à 17h.

Pour l’atelier ou les visites, nul besoin de s’inscrire. .

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99

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English :

Every Wednesday during school term time, discover a period of history by taking part in workshops. This May 13, Asnapio invites you to Antiquity!

On the program: creation of a Roman standard called the vexillum and a signaculum, and making a paper legionnaire.

Take the opportunity to visit the park at no extra charge: guided tours at 2pm and 3:30pm, self-guided tours from 2pm to 5pm.

No need to register for the workshop or tours.

L’événement Les mercredis participatifs Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-04-28 par Hauts-de-France Tourisme