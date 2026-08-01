Les Mercre’Zic à Cissac-Médoc Théâtre de Verdure jardin de la mairie Cissac-Médoc

mercredi 12 août 2026 · Théâtre de Verdure jardin de la mairie · Cissac-Médoc

Informations pratiques

Cissac-Médoc

Les Mercre’Zic à Cissac-Médoc

Théâtre de Verdure jardin de la mairie 4 Route du Landat Cissac-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12 22:00:00

Date(s) :

2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

la mairie de Cissac-Médoc et son CCAS organisent les Mercre’Zic au théâtre de verdure, dans les jardins de la mairie.

A chaque afterwork son concert

– 12.08 Tony Atypic et DJ Dodji (rap)

– 19.08 Entre Soupir (folk international)

– 26.08 Milos Asian (musique du monde).

Buvette et assiettes apéritives.

Ouvert à tous. L’intégralité des bénéfices sera reversée aux actions sociales du CCAS. .

Théâtre de Verdure jardin de la mairie 4 Route du Landat Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 26 68 03

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English : Les Mercre’Zic à Cissac-Médoc

L’événement Les Mercre’Zic à Cissac-Médoc Cissac-Médoc a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Médoc-Vignoble