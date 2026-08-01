Les Mercre’Zic à Cissac-Médoc Théâtre de Verdure jardin de la mairie Cissac-Médoc
mercredi 12 août 2026 · Théâtre de Verdure jardin de la mairie · Cissac-Médoc
Informations pratiques
Cissac-Médoc
Les Mercre’Zic à Cissac-Médoc
Théâtre de Verdure jardin de la mairie 4 Route du Landat Cissac-Médoc Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 22:00:00
Date(s) :
2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
la mairie de Cissac-Médoc et son CCAS organisent les Mercre’Zic au théâtre de verdure, dans les jardins de la mairie.
A chaque afterwork son concert
– 12.08 Tony Atypic et DJ Dodji (rap)
– 19.08 Entre Soupir (folk international)
– 26.08 Milos Asian (musique du monde).
Buvette et assiettes apéritives.
Ouvert à tous. L’intégralité des bénéfices sera reversée aux actions sociales du CCAS. .
Théâtre de Verdure jardin de la mairie 4 Route du Landat Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 26 68 03
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English : Les Mercre’Zic à Cissac-Médoc
L’événement Les Mercre’Zic à Cissac-Médoc Cissac-Médoc a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Médoc-Vignoble