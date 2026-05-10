Fontenoy-le-Château

Les merveilleuses estivales à Fontenoy le Château

Fontenoy-le-Château Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-30 17:00:00

fin : 2026-07-30 22:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Retrouvez Les Merveilleuses Estivales délocalisées sur le site de Fontenoy Le Château !

Venez partager un moment gourmand & convivial en famille ou entre amis autour de bons produits, tout en écoutant de la musique ! Assistez également aux démonstrations proposées par les artisans d’art du territoire et appréciez leur savoir-faire inégalable.

Dans une ambiance champêtre, goutez les produits des producteurs Je Vois la Vie en Vosges Terroir . Bec sucré ou salé, il y en aura pour tous les goûts… Prenez place sur les tables installées dans ce beau cadre pour picorer un assortiment de charcuterie, grignoter un morceau de fromage, déguster un gaspacho,… ou profitez-en simplement pour faire vos emplettes sur le marché pour préparer vos soirées d’été !Tout public

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Fontenoy-le-Château 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 29 23 23

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English :

Les Merveilleuses Estivales are back on site at Fontenoy Le Château!

Come and share a gourmet & convivial moment with family or friends around good products, while listening to music! You’ll also be able to enjoy demonstrations by local craftsmen and women, and appreciate their unrivalled expertise.

In a rustic atmosphere, taste the products of the Je Vois la Vie en Vosges Terroir producers. Sweet or savoury, there’s something for everyone? Take a seat on the tables set up in this beautiful setting to nibble on an assortment of charcuterie, nibble on a piece of cheese, enjoy a gazpacho… or simply take advantage of the opportunity to do your shopping on the market to prepare for your summer evenings!

L’événement Les merveilleuses estivales à Fontenoy le Château Fontenoy-le-Château a été mis à jour le 2026-05-18 par OT EPINAL ET SA REGION