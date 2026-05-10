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Vide greniers brocante Fontenoy-le-Château

Vide greniers brocante Fontenoy-le-Château dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : Port

Ville : 88240 Fontenoy-le-Château

Département : Vosges

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Fontenoy-le-Château

Vide greniers brocante

Port Fontenoy-le-Château Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 08:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Vide greniers
buvette et restauration rapide sur place.Tout public
0  .

Port Fontenoy-le-Château 88240 Vosges Grand Est +33 6 11 51 26 95 

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English :

Flea market
refreshments and fast food on site.

L’événement Vide greniers brocante Fontenoy-le-Château a été mis à jour le 2026-05-18 par OT EPINAL ET SA REGION

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