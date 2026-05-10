Vide greniers brocante Fontenoy-le-Château
Vide greniers brocante Fontenoy-le-Château dimanche 19 juillet 2026.
Fontenoy-le-Château
Vide greniers brocante
Port Fontenoy-le-Château Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 08:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Vide greniers
buvette et restauration rapide sur place.Tout public
0 .
Port Fontenoy-le-Château 88240 Vosges Grand Est +33 6 11 51 26 95
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English :
Flea market
refreshments and fast food on site.
L’événement Vide greniers brocante Fontenoy-le-Château a été mis à jour le 2026-05-18 par OT EPINAL ET SA REGION
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