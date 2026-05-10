Fontenoy-le-Château

Vide greniers brocante

Port Fontenoy-le-Château Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 08:00:00

fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Vide greniers

buvette et restauration rapide sur place.Tout public

0 .

Port Fontenoy-le-Château 88240 Vosges Grand Est +33 6 11 51 26 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market

refreshments and fast food on site.

L’événement Vide greniers brocante Fontenoy-le-Château a été mis à jour le 2026-05-18 par OT EPINAL ET SA REGION