Chorale estivale hollandaise rue de l’église Fontenoy-le-Château
Chorale estivale hollandaise rue de l’église Fontenoy-le-Château samedi 1 août 2026.
Fontenoy-le-Château
Chorale estivale hollandaise
rue de l’église église St Mansuy Fontenoy-le-Château Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-01 20:30:00
fin : 2026-08-01 22:00:00
Date(s) :
2026-08-01
CONCERT DE CHANT CHORAL l’amour est bleu
Entrée Libre. Quête en faveur de l’association Cercle de Notre-Dame pour l’église.Tout public
0 .
rue de l’église église St Mansuy Fontenoy-le-Château 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 30 97 76
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English :
CHORAL CONCERT: L’amour est bleu
Free admission. Donations will be collected to benefit the Cercle de Notre-Dame association for the church.
L’événement Chorale estivale hollandaise Fontenoy-le-Château a été mis à jour le 2026-06-19 par OT EPINAL ET SA REGION
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