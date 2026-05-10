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Chorale estivale hollandaise rue de l’église Fontenoy-le-Château

Chorale estivale hollandaise rue de l’église Fontenoy-le-Château samedi 1 août 2026.

Lieu
rue de l'église
Adresse
église St Mansuy
Ville
88240 Fontenoy-le-Château
Département
Vosges
Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif
0 Gratuit

Fontenoy-le-Château

Chorale estivale hollandaise

rue de l’église église St Mansuy Fontenoy-le-Château Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-01 20:30:00
fin : 2026-08-01 22:00:00

Date(s) :
2026-08-01

CONCERT DE CHANT CHORAL l’amour est bleu
Entrée Libre. Quête en faveur de l’association Cercle de Notre-Dame pour l’église.Tout public
0  .

rue de l’église église St Mansuy Fontenoy-le-Château 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 30 97 76 

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English :

CHORAL CONCERT: L’amour est bleu
Free admission. Donations will be collected to benefit the Cercle de Notre-Dame association for the church.

L’événement Chorale estivale hollandaise Fontenoy-le-Château a été mis à jour le 2026-06-19 par OT EPINAL ET SA REGION

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