Chorale estivale hollandaise rue de l’église Fontenoy-le-Château

Fontenoy-le-Château

Chorale estivale hollandaise

rue de l’église église St Mansuy Fontenoy-le-Château Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-01 20:30:00

fin : 2026-08-01 22:00:00

Date(s) :

2026-08-01

CONCERT DE CHANT CHORAL l’amour est bleu

Entrée Libre. Quête en faveur de l’association Cercle de Notre-Dame pour l’église.Tout public

0 .

rue de l’église église St Mansuy Fontenoy-le-Château 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 30 97 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

CHORAL CONCERT: L’amour est bleu

Free admission. Donations will be collected to benefit the Cercle de Notre-Dame association for the church.

L’événement Chorale estivale hollandaise Fontenoy-le-Château a été mis à jour le 2026-06-19 par OT EPINAL ET SA REGION