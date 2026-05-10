Fontenoy-le-Château

exposition vente et stages

2 Rue de la Chenale Fontenoy-le-Château Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 11:00:00

fin : 2026-07-20 17:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Exposition et vente de gravures originales, et animation de stages de gravure pour adultes et enfants. Du 10 au 20 juillet au local Le Balcon

Entré libre de 11h à 12 h et de 14 h à 17 h tous les jours.

Suite à l’exposition en cours Reflet du musée Le MUM de Fontenoy-le-Château.

Stages adultes 4€ fournitures comprises

Stages enfants 2€ fournitures comprisesTout public

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2 Rue de la Chenale Fontenoy-le-Château 88240 Vosges Grand Est +33 6 81 72 67 40

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English :

Exhibition and sale of original engravings, and engraving workshops for adults and children. July 10–20 at Le Balcon

Free admission from 11 a.m. to 12 p.m. and from 2 p.m. to 5 p.m. daily.

Following the current exhibition *Reflet du musée* at the MUM in Fontenoy-le-Château.

Adult workshops: 4?, supplies included

Children’s workshops: 2?, supplies included

L’événement exposition vente et stages Fontenoy-le-Château a été mis à jour le 2026-06-18 par OT EPINAL ET SA REGION