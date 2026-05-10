exposition vente et stages Fontenoy-le-Château
exposition vente et stages Fontenoy-le-Château vendredi 10 juillet 2026.
Fontenoy-le-Château
exposition vente et stages
2 Rue de la Chenale Fontenoy-le-Château Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 11:00:00
fin : 2026-07-20 17:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Exposition et vente de gravures originales, et animation de stages de gravure pour adultes et enfants. Du 10 au 20 juillet au local Le Balcon
Entré libre de 11h à 12 h et de 14 h à 17 h tous les jours.
Suite à l’exposition en cours Reflet du musée Le MUM de Fontenoy-le-Château.
Stages adultes 4€ fournitures comprises
Stages enfants 2€ fournitures comprisesTout public
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2 Rue de la Chenale Fontenoy-le-Château 88240 Vosges Grand Est +33 6 81 72 67 40
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English :
Exhibition and sale of original engravings, and engraving workshops for adults and children. July 10–20 at Le Balcon
Free admission from 11 a.m. to 12 p.m. and from 2 p.m. to 5 p.m. daily.
Following the current exhibition *Reflet du musée* at the MUM in Fontenoy-le-Château.
Adult workshops: 4?, supplies included
Children’s workshops: 2?, supplies included
L’événement exposition vente et stages Fontenoy-le-Château a été mis à jour le 2026-06-18 par OT EPINAL ET SA REGION
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