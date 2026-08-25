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Les métiers du Muséum Médiathèque Floresca Guépin Nantes

mercredi 9 décembre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes

Les métiers du Muséum Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 9 décembre 2026
Fin
mercredi 9 décembre 2026
Heure de début
18:00
Lieu
Médiathèque Floresca Guépin
Adresse
15 Rue de la Haluchère
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-09 18:00 –
Gratuit : oui  Adulte, Jeune Public – Age minimum : 11 et Age maximum : 99 

Proposé par Les Copains du Muséum de NantesÀ l’occasion du grand chantier en cours jusqu’à la réouverture de 2029, venez rencontrer les professionnels sans qui le Muséum n’existerait pas, découvrir leurs métiers et savoir-faire et partager leur passion.

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/


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