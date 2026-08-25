Les métiers du Muséum Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-09 18:00 –

Gratuit : oui Adulte, Jeune Public – Age minimum : 11 et Age maximum : 99

Proposé par Les Copains du Muséum de NantesÀ l’occasion du grand chantier en cours jusqu’à la réouverture de 2029, venez rencontrer les professionnels sans qui le Muséum n’existerait pas, découvrir leurs métiers et savoir-faire et partager leur passion.

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/



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