Les Microfolies s’invitent à Rangueil, Médiathèque Rangueil, Toulouse

Les Microfolies s’invitent à Rangueil 23 juin – 9 juillet Médiathèque Rangueil Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-23T14:00:00+02:00 – 2026-06-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-09T14:00:00+02:00 – 2026-07-09T18:00:00+02:00

Du 23 juin au 9 juillet

En partenariat avec la Maison de quartier, venez découvrir un musée numérique et interactif qui rend accessible les plus grands chefs-d’œuvre nationaux et internationaux.

Médiathèque Rangueil

Sur inscription au 05 61 22 24 50

Médiathèque Rangueil 9 rue Claude de Forbin 31400 Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 22 24 50 »}]

venez découvrir un musée numérique et interactif qui rend accessible les plus grands chefs-d’œuvre