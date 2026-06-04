Brain-sur-Allonnes

Les midinettes de Jacques Hadjaje Tournée des Villages de la TRPL #Brain

678 La cave peinte Brain-sur-Allonnes Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:30:00

fin : 2026-07-11 22:15:00

Date(s) :

2026-07-11

Dans le cadre de sa Tournée des Villages, la Troupe Réunie pour la Poésie et la Liberté (TRPL) sillonne les routes des Pays de la Loire, du 2 juillet au 9 août, pour jouer deux spectacles dans 41 villages.

La TRPL s’arrête à Brain-sur-Allonnes le 11 juillet pour une représentation du spectacle Les midinettes de Jacques Hadjaje.

Synopsis

Au lendemain du réveillon de Noël, cinq ouvrières sont brutalement licenciées. Bien résolues à en découdre pour défendre leur travail et leur dignité, elles décident d’occuper leur usine. À travers la voix de ces femmes, c’est une lutte pour la vie qui résonne.

Avec Amandine Calsat, Thibault Deblache, Anne Didon, Juliette Ordonneau, Pélagie Papillon et Morgane Rebray.

Mise en scène et scénographie Camille de La Guillonnière.

Collaboration artistique Jessica Vedel.

Costumes Anne-Claire Ricordeau et Jessica Vedel.

Régie Yannick Besson.

Création du décor Yannick Besson, Lucas Martin-Dupré et Isabelle Payet.

Musique Thibault Deblache.

Production Troupe Réunie pour la Poésie et la Liberté. Texte édité aux Éditions Les Cygnes. Avec le soutien de l’Adami. Création Lauréate du Fonds SACD Théâtre 2025.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 11 juillet 2026 de 20h30 à 22h15. .

678 La cave peinte Brain-sur-Allonnes 49650 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 35 40 asso@trpl.fr

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English :

As part of its Tournée des Villages, the Troupe Réunie pour la Poésie et la Liberté (TRPL) will be touring the Pays de la Loire region from July 2 to August 9, performing two shows in 41 villages.

L’événement Les midinettes de Jacques Hadjaje Tournée des Villages de la TRPL #Brain Brain-sur-Allonnes a été mis à jour le 2026-06-04 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME