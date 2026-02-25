Les Mini-Croqueurs d’Histoires A la rencontre des animaux sauvages ! Médiathèque Tarnos Les Temps Modernes Tarnos

Les Mini-Croqueurs d’Histoires A la rencontre des animaux sauvages !

Médiathèque Tarnos Les Temps Modernes Allée du Fils Tarnos Landes

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

2026-04-18

Moment d’éveil culturel au travers des histoires et des comptines pour les enfants de moins de 3 ans et leurs parents.

Pour les moins de 3 ans Réservation dès le 14 avril au 05 59 64 34 43.

RDV à 10h30 (durée 30 min). .

