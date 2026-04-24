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Les p’tites bobines film musical surprise Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Les p’tites bobines film musical surprise Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Les p’tites bobines film musical surprise Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Les Temps Modernes

Adresse : 1 Allée du Fils

Ville : 40220 Tarnos

Département : Landes

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Tarnos

Les p’tites bobines film musical surprise

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 16:00:00
fin : 2026-05-27 17:30:00

Date(s) :
2026-05-27

Une séance dédiée aux petits mélomanes en devenir, animée par les bibliothécaires, avec découverte d’instruments !

5-10 ans Réservation dès le 19 mai auprès de la médiathèque.

Rendez-vous à la médiathèque de Tarnos à 16h.
Durée 1h30.   .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43 

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English :

L’événement Les p’tites bobines film musical surprise Tarnos a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Seignanx

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