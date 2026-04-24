Les p’tites bobines film musical surprise Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Tarnos

Les p’tites bobines film musical surprise

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 16:00:00

fin : 2026-05-27 17:30:00

Date(s) :

2026-05-27

Une séance dédiée aux petits mélomanes en devenir, animée par les bibliothécaires, avec découverte d’instruments !

5-10 ans Réservation dès le 19 mai auprès de la médiathèque.

Rendez-vous à la médiathèque de Tarnos à 16h.

Durée 1h30. .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43

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English :

L’événement Les p’tites bobines film musical surprise Tarnos a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Seignanx