Les p’tites bobines film musical surprise Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos
Les p’tites bobines film musical surprise Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos mercredi 27 mai 2026.
Tarnos
Les p’tites bobines film musical surprise
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 16:00:00
fin : 2026-05-27 17:30:00
Date(s) :
2026-05-27
Une séance dédiée aux petits mélomanes en devenir, animée par les bibliothécaires, avec découverte d’instruments !
5-10 ans Réservation dès le 19 mai auprès de la médiathèque.
Rendez-vous à la médiathèque de Tarnos à 16h.
Durée 1h30. .
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les p’tites bobines film musical surprise Tarnos a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Seignanx
À voir aussi à Tarnos (Landes)
- Conférence débat Santé sexuelle, Parlons en ! Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos 29 avril 2026
- La Passem | Contes bilingues pour petits et grands Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos 2 mai 2026
- Exposition, Luttons Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos 5 mai 2026
- Makja musique live Rooftop La Méridienne Tarnos 8 mai 2026
- Rendez-vous lecture | Marque-page Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos 12 mai 2026