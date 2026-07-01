Les moments de Papote – Tricot, Crochet & Répar’café, Maison des arts du fil, Rennes

Informations pratiques

Les moments de Papote – Tricot, Crochet & Répar’café 3 juillet – 20 août Maison des arts du fil Ille-et-Vilaine

2 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T14:00:00+02:00 – 2026-07-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-20T14:00:00+02:00 – 2026-08-20T16:00:00+02:00

Que vous les appeliez cafés‑tricot, club crochet ou répar’café, l’idée reste la même : partager un moment doux et convivial en crochetant, tricotant ou réparant vos vêtements en très bonne compagnie.

Les Moments de Papote accueillent toutes et tous, débutant·es ou confirmé·es, pour échanger astuces, expériences et sourires autour d’un temps simple et chaleureux.

Véronique et Frédérique, nos bénévoles passionnées, animent ce rendez‑vous où l’inclusion et le partage sont au cœur de chaque maille.

Apportez vos ouvrages ou vos pièces à réparer !

La participation est à prix libre (à partir de 2€) afin que chacun·e puisse rejoindre ce moment de partage selon ses moyens. Les boissons sont proposées sur place et restent à la charge des participant·es. L’essentiel, c’est de venir comme vous êtes et de profiter pleinement de ce temps convivial.

Maison des arts du fil 55, avenue des Pays-Bas, Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne

Le tricot et le crochet, chaque 1er jeudi du mois ! La réparation, chaque 3ème jeudi du mois !