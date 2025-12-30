LES MONOLOGUES DU VAGIN CAFE THEATRE DES 3T Toulouse

LES MONOLOGUES DU VAGIN Début : 2026-05-02 à 18:45. Tarif : – euros.

Une pièce de Eve Ensler avec 3 comédiennes. Adaptation et mise en scène Dominique Deschamps.Le sujet :3 comédiennes, émouvantes, puissantes et drôles interprètent ce texte magistral. Plus qu’une pièce de théâtre, c’est un véritable phénomène de société. Un succès international traduit en 45 langues, écrit à partir d’interviews de plus de 200 femmes et joué dans le monde entier.

CAFE THEATRE DES 3T 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31