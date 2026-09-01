Les montées du Haut du Tôt cyclotourisme Mairie Le Syndicat

Informations pratiques

Le Syndicat

Les montées du Haut du Tôt cyclotourisme

Mairie 2 route du Pont de Cleurie Le Syndicat Vosges

Tarif : – – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 07:00:00

fin : 2026-09-20 10:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Au départ de la mairie du Syndicat, grimpez vers le plus haut village des Vosges par quatre routes différentes, tracées en trèfle autour du Haut du Tôt. Rando cyclotourisme route ouverte à tous. Ravitaillement au sommet après chaque montée. Inscriptions et départs de 7h à 10h.Tout public

9 .

Mairie 2 route du Pont de Cleurie Le Syndicat 88120 Vosges Grand Est +33 6 45 97 07 95 rcpa.remiremont@gmail.com

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English :

Starting from the Syndicat town hall, climb to the highest village in the Vosges on four different routes, laid out in a cloverleaf pattern around Haut du Tôt. This cycle tour is open to all. Refreshments at the summit after each climb. Registration and departure from 7am to 10am.

L’événement Les montées du Haut du Tôt cyclotourisme Le Syndicat a été mis à jour le 2026-08-24 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES