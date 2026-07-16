Les monuments historiques de Périgueux dessinés par Guy Penaud, Fonds de Dotation Patrick de Brou de Laurière, Périgueux

Informations pratiques

Les monuments historiques de Périgueux dessinés par Guy Penaud 19 et 20 septembre Fonds de Dotation Patrick de Brou de Laurière Dordogne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Société historique et archéologique du Périgord, en partenariat avec la Fondation Patrick de Brou de Laurière, présente dans la serre de l’hôtel particulier de Brou de Laurière une exposition de dessins réalisés par Guy Penaud, ancien commissaire de police et historien.

Ces œuvres représentent des monuments de Périgueux aujourd’hui disparus ou ayant profondément changé d’environnement. Le public pourra ainsi retrouver ou découvrir des édifices remarquables qui ont marqué l’histoire de la capitale du Périgord, qu’ils aient disparu ou qu’ils subsistent encore sous une forme différente.

Guy Penaud sera présent pour échanger avec les visiteurs sur son travail, les monuments représentés et l’histoire de la ville. Il pourra également répondre aux questions concernant la Société historique et archéologique du Périgord, qui vient de célébrer ses 150 ans d’existence.

Fonds de Dotation Patrick de Brou de Laurière 7 avenue Georges Pompidou 24000 Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 53 49 34 http://www.broudelauriere.fr Découvrez la maison de la famille de Laurière, hôtel particulier construit au début du XXee siècle, classé à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Parking Tourny. Parking Montaigne à proximité. Arrêt de bus devant l’hôtel particulier.

La Société historique et archéologique du Périgord, en partenariat avec la Fondation Patrick de Brou de Laurière, expose des dessins de l’ancien commissaire de police Guy Penaud, par ailleurs des de…