Les Munitionnettes

Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 18:30:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Une conférence historique et engagée pour redonner voix aux munitionnettes de Bourges pendant la Première Guerre mondiale.

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, l’Amphithéâtre Gaston-de-Bonneval accueille une conférence proposée en partenariat avec l’Association des Amis du Patrimoine de Saint-Germain-du-Puy. Serge Borderieux y retrace l’histoire des munitionnettes, ces femmes mobilisées dès 1914 pour travailler dans les usines d’armement, notamment à la Pyro de Bourges. À travers des parcours emblématiques comme ceux d’Yvonne Boulanger ou d’Hélène Gervais-Courtellemont, cette conférence met en lumière leur engagement dans des conditions de travail éprouvantes. Un temps de mémoire et de reconnaissance. Mercredi 4 mars 2026 à 18h30. .

Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 55 82 60 direction.archives@departement18.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An engaging historical conference to give voice to the munitionnettes of Bourges during the First World War.

L’événement Les Munitionnettes Bourges a été mis à jour le 2026-02-24 par OT BOURGES