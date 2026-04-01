Les musicales concert de l’ensemble vocal Octavus Lahonce
Les musicales concert de l’ensemble vocal Octavus Lahonce dimanche 26 avril 2026.
Lahonce
Les musicales concert de l’ensemble vocal Octavus
Abbaye de Lahonce Lahonce Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 17:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Parmi nous, qui n’a pas le souvenir des Messes Solennelles des fêtes de la liturgie chrétienne, avec la belle musique des grands jours ?
Monique Damerol Croutzet a sélectionné le compositeur ayant, selon elle, le mieux exprimé le message liturgique au travers de sa musique. Vous aurez ainsi le plaisir d’écouter L’Autre Messe Européenne constituée d’œuvres en 3 langues différentes, de 7 compositeurs de 6 nationalités différentes, tels que J. S. Bach, C. Gounod, A. Lesbordes, F. Liszt, P. Francisco de Madina, W. A. Mozart sans oublier le grégorien, dont l’origine est attribuée à Saint Grégoire (540 -604).
En première partie L’Autre Messe Européenne dirigé par Monique Damerol Croutzet et accompagné au clavier par Tatiana Panina.
En seconde partie une œuvre de B. de Marzi, Les Litanies à la Vierge , 2 chœurs extraits d’Idoménée, nn hommage à M. Ravel et , le Chœur de La Procession. .
Abbaye de Lahonce Lahonce 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les musicales concert de l’ensemble vocal Octavus
L’événement Les musicales concert de l’ensemble vocal Octavus Lahonce a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Lahonce (Pyrénées-Atlantiques)
- Sentier de l’Abbaye / Abadiako bidexka Lahonce Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- Balade à Roulettes n°50 Le lac d’Arbéou à Lahonce Lahonce Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- Bartas de Lahonce / Lehuntzeko bartak Lahonce Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- Sortie nature Libellules et demoiselles des barthes Lac d’Arbéou Lahonce 6 juin 2026
- Sortie nature flore des prairies humides Lahonce 24 juillet 2026