Lahonce

Les musicales concert de l’ensemble vocal Octavus

Abbaye de Lahonce Lahonce Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 17:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Parmi nous, qui n’a pas le souvenir des Messes Solennelles des fêtes de la liturgie chrétienne, avec la belle musique des grands jours ?

Monique Damerol Croutzet a sélectionné le compositeur ayant, selon elle, le mieux exprimé le message liturgique au travers de sa musique. Vous aurez ainsi le plaisir d’écouter L’Autre Messe Européenne constituée d’œuvres en 3 langues différentes, de 7 compositeurs de 6 nationalités différentes, tels que J. S. Bach, C. Gounod, A. Lesbordes, F. Liszt, P. Francisco de Madina, W. A. Mozart sans oublier le grégorien, dont l’origine est attribuée à Saint Grégoire (540 -604).

En première partie L’Autre Messe Européenne dirigé par Monique Damerol Croutzet et accompagné au clavier par Tatiana Panina.

En seconde partie une œuvre de B. de Marzi, Les Litanies à la Vierge , 2 chœurs extraits d’Idoménée, nn hommage à M. Ravel et , le Chœur de La Procession. .

Abbaye de Lahonce Lahonce 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

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English : Les musicales concert de l’ensemble vocal Octavus

L’événement Les musicales concert de l’ensemble vocal Octavus Lahonce a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Pays Basque